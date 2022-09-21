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    Казахстан планирует поставлять зерно в Пакистан и Иран

    21 Сентября 2022, 13:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничение на вывоз зерна снято в стране. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Серик Жумангарин напомнил, что Казахстан с 10 сентября снял ограничения на вывоз зерна.

    «У нас достаточно зерна. Кроме того, Продкорпорация закупила, поэтому мы не испытываем угроз (нехватки зерна - прим. автора)», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Также он ответил на вопрос, в какие страны планируют отправить казахстанское зерно.

    «У меня была подготовка к совещанию с Пакистаном, Ираном. Когда мы были в Самарканде, Глава государства проводил встречи с главами государств Пакистана и Ирана и дал конкретные поручения. На следующей неделе будем разговаривать, есть вопрос не только поставки, но и расширения транспортной логистики, оптимизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Целый блок вопросов. У нас большие планы по экспорту, потому что перед нами стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза», - сказал министр торговли и интеграции.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Серик Жумангарин
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