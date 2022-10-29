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    Казахстан планирует поставлять в Кыргызстан племенных животных

    29 Октября 2022, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Кыргызстаном в сферах животноводства и растениеводства. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в рамках визита министра сельского хозяйства КР Аскарбека Джаныбекова в нашу страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    По словам главы казахстанского МСХ, у двух государств имеются большие перспективы налаживания более тесной экономической кооперации в животноводстве, совместном развитии производства и переработки продукции АПК, а также в обмене генетическим материалом и развитии торговли семенами.

    «Мы готовы рассмотреть вопрос производства и реализации участникам семенного рынка Кыргызстана семян новых высокорепродуктивных сортов и посадочного материала плодово-ягодных культур. Также намерены активно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии, обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений», - сказал Ербол Карашукеев.

    Кроме того, стороны нацелены на наращивание объемов взаимной торговли агропродукции. В частности, после снятия Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных, Министерство сельского хозяйства РК готово проработать возможность поставки племенных животных, а также племенного материала в Кыргызстан.

    Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам 8 месяцев 2022 года вырос на 9% и составил 159,9 млн долл. Экспортирует Казахстан в основном яйца, молочные продукты, муку, макаронные изделия, шоколад и кондитерские изделия. А импортирует из Кыргызстана молочную продукцию и безалкогольные напитки.

    В рамках визита в нашу страну министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков побывал в нескольких крестьянских хозяйствах в Алматы и ознакомился с производственными процессами.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Кыргызстан Сельское хозяйство
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