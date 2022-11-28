Казахстан планирует подписать договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК подготовило проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях. Соответствующий документ размещен на портале открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Союзнические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств», – говорится в документе.

Договор предусматривает, что в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, то стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участниками которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию.

Кроме того, говорится, что стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

Отмечено, что отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан с момента установления дипломатических отношений развиваются в духе дружбы и партнерства.

В многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций (ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИС, СВМДА, СНГ, МФСА и др.).

Казахстанско-узбекские отношения основаны на Договоре о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан от 31 октября 1998 года и Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан от 14 июня 2013 года. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 90 документов, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.

«В целях вывода казахстанско-узбекского взаимодействия на уровень союзнических отношений разработан проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, предусматривающий совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях и проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес», поясняется в документе.

В соответствии с проектом Договора стороны подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой, направленной против друг друга, взаимодействуют в целях укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном масштабе, координируют свои усилия по противодействию современным вызовам и угрозам.

Проектом Договора предусматривается расширение сотрудничества в военной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны, энергетики.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы.

Приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами круглые столы, выставки и мастер-классы прошли в Казахстане.



