Казахстан планирует активизировать в 2020 году взаимодействие с Беларусью как председателем в ЕАЭС

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует активизировать в 2020 году экономического взаимодействия с Беларусью как председателем в ЕАЭС. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул важность того, что Беларусь станет председателем в будущем году в данном интеграционном объединении, в котором страны тесно сотрудничают. Он подчеркнул, что предстоит более пристальное внимание обратить на создание равных прав для предприятий государств - участников ЕАЭС. «Для Казахстана участие в ЕАЭС является приоритетным направлением, это в наших интересах, - сказал Аскар Бейсенбаев. - Мы надеемся, что Беларусь в будущем году сконцентрируется на вопросах, связанных с созданием равного доступа к общему рынку. И в этом отношении мы ее поддерживаем».

Глава казахстанской дипмиссии выразил надежду на скоординированность действий двух государств в этом плане.

Он также обратил внимание, что наряду с динамичным сотрудничеством в двустороннем формате Казахстан и Беларусь традиционно активно контактируют на основе близких или единых подходов в таких международных и региональных организациях, как СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС.

Кроме того, на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев сообщил, что «Казахстан рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего взаимодействия в результате предстоящего в октябре визита в Нур-Султан Президента Беларуси Александра Лукашенко». Дипломат также отметил, что в ходе визита, возможно, будет подписано соглашение о поставках нефти из Казахстана в Беларусь.



