Казахстан перейдет на собственный международный телефонный код

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует переход на собственный национальный международный телефонный код. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в министерстве, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).

«Международный союз электросвязи при ООН присвоил Казахстану новый дэф-код +997. Теперь при звонке из нашей страны в другую страну на телефоне иностранных граждан появится надпись Казахстан. Также при использовании цифровых сервисов международного уровня везде будет появляться сигнал «Казахстан». С прошлого года мы ведем всестороннюю работу с телекоммуникационными компаниями для достижения международного кода, принадлежащего только Казахстану. В результате этих переговоров нашей стране был утвержден персональный код +997», - сообщил Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

На текущий момент с операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи РК.

«Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи (МСЭ). Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан». Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», - уточняет Багдат Мусин.

Вместе с тем, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи РФ будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения указанной процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997. По планам МЦРИАП, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение 2-х лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

Как добавили в ведомстве, после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года «Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации».