Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан перейдет на платформенную модель цифровизации GovTech

    3 Сентября 2021, 15:24

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках Восточного экономического форума Премьер-Министр РК Аскар Мамин и глава Группы компаний СБЕР Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции «Data-Driven Government». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента РФ Владимира Путина.

    Документ предусматривает ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта. Платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания государственных услуг населению.

    «Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру. Участие СБЕРа, который очень успешно функционирует на нашем рынке в течение более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальные технологии», — сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие в повышении качества жизни граждан Казахстана и улучшении бизнес климата.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении отметил, что подписание документа между Правительством РК и Группой компаний СБЕР является очередным свидетельством высокого уровня сотрудничества двух стран во всех сферах, в т.ч. цифровизации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Цифровой Казахстан Сотрудничество Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы