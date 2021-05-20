Казахстан перейдет на международный индекс качества атмосферного вохдуха AQI

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали тестовую платформу по международному расчету индекса качества атмосферного воздуха AQI. Об этом сообщила директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке финского метеорологического института мы разработали прогноз концентрации загрязняющих веществ. Он предоставляется на 48 часов как вперед, так и за обратную динамику можно просмотреть по республике Казахстан. Отдельно можно просмотреть по каждому загрязняющему веществу», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQI.

Она также остановилась на вопросах перехода на международный индекс расчета.

«По поводу расчета AQI – это международный индекс качества атмосферного воздуха, который рассчитывается в онлайн режиме. Мы также его изучили, разработали тестовую платформу по расчету индекса AQ», - добавила Ольга Корнюхова.

Ранее она сообщила, что в 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических станций для мониторингу атмосферного воздуха в Казахстане.

«В 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических новых станций, что позволит достигнуть 100% охвата территории Казахстана мониторингом атмосферного воздуха», - сказала Ольга Корнюхова.

Кроме того, по ее словам, проводятся работы по автоматизации постов ручного отбора проб.

«Помимо этого, мы проводим работы по автоматизации постов ручного отбора проб. В 2021 году автоматизируется семь постов в Восточно-Казахстанской области - пять постов в городе Усть-Каменогорске и два поста в городе Семее. Кроме того, в ближайшем будущем планируется автоматизировать все посты ручного отбора проб», - добавила Ольга Корнюхова.