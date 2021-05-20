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Казахстан перейдет на международный индекс качества атмосферного вохдуха AQI

20 Мая 2021 20:53
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Казахстан перейдет на международный индекс качества атмосферного вохдуха AQI

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали тестовую платформу по международному расчету индекса качества атмосферного воздуха AQI. Об этом сообщила директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При поддержке финского метеорологического института мы разработали прогноз концентрации загрязняющих веществ. Он предоставляется на 48 часов как вперед, так и за обратную динамику можно просмотреть по республике Казахстан. Отдельно можно просмотреть по каждому загрязняющему веществу», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQI.

Она также остановилась на вопросах перехода на международный индекс расчета.

«По поводу расчета AQI – это международный индекс качества атмосферного воздуха, который рассчитывается в онлайн режиме. Мы также его изучили, разработали тестовую платформу по расчету индекса AQ», - добавила Ольга Корнюхова.

Ранее она сообщила, что в 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических станций для мониторингу атмосферного воздуха в Казахстане.

«В 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических новых станций, что позволит достигнуть 100% охвата территории Казахстана мониторингом атмосферного воздуха», - сказала Ольга Корнюхова.

Кроме того, по ее словам, проводятся работы по автоматизации постов ручного отбора проб.

«Помимо этого, мы проводим работы по автоматизации постов ручного отбора проб. В 2021 году автоматизируется семь постов в Восточно-Казахстанской области - пять постов в городе Усть-Каменогорске и два поста в городе Семее. Кроме того, в ближайшем будущем планируется автоматизировать все посты ручного отбора проб», - добавила Ольга Корнюхова.


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#Экология   #Казгидромет  
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Автор:

Серик Сабеков

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