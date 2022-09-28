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    Казахстан перейдет к новому формату цифровизации госуправления

    28 Сентября 2022, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о намерении страны перейти к новому формату цифровизации госуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие человекоцентричности. Цифровые технологии нужны государству прежде всего для обеспечения конкурентоспособности экономики, освоения новых видов товаров и услуг, внедрения финтека и индустрии 4.0. Однако одним из важнейших приоритетов также является сфера Government to citizen, то есть оказание услуг гражданам. С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан, добиться равенства и возможнностей для всех», – сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

    По словам Президента, одним из важных приоритетов является также сфера Government to citizens, т.е. оказание услуг гражданам.

    «С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – «Invisible Government» («Невидимое правительство»). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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