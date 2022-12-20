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    Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    20 Декабря 2022, 17:43

    БАРМАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев посетил уезд Бармаль провинции Пактика совместно с представителями Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Цель визита – передача пострадавшим от разрушительного землетрясения части гуманитарной помощи (одежда, кровати, матрацы, одеяла, мини-печки и другое), ранее отправленной Казахстаном через МООНСА.

    В ходе визита указанная гуманитарная помощь была передана старейшинам и представителям четырех населенных пунктов Вара, Субха-Хел, Девари и Рагзаи.

    Старейшины и представители населенных пунктов выразили признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Правительству РК и казахстанскому народу за обращение к народу Афганистана, находящемуся в тяжелом положении, и оказание значительной помощи.


    Фото: gov.kz
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Афганистан
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