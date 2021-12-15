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    Казахстан передал более 200 книг в фонд Национальной библиотеки Турции

    15 Декабря 2021, 18:50

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий посвященных 30-летию Независимости Казахстана в фонд Национальной библиотеки при администрации Президента Турции были переданы книги казахстанских авторов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Книга - лучший способ популяризировать нашу историю. В этих целях коллектив Национальной академической библиотеки передал национальной библиотеке при администрации Президента Турции более двухсот книг.

    В преддверии праздника Независимости братскому турецкому народу был сделан подарок из книг Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента страны Касым-Жомарта Токаева, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и Абу Наср аль-Фараби. Не забыли организаторы и об исторических произведениях Казахстана, а также о произведениях наших поэтов и писателей.

    В мероприятии, организованном посольством Казахстана в Турции и Национальной академической библиотекой приняли участие общественные деятели, ученые и ценители казахской поэзии и литературы. Отдельные из них, за вклад в популяризацию казахской культуры и творчества на просторах Анатолии, были награждены медалью Абая.

    Директор Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева считает, что одним из способов ближе познакомить турецкий народ с нашей историей – это дать возможность им изучить наши книги.

    «Через книги мы даем возможность братскому турецкому народу понять нашу богатую историю и стать еще ближе. Именно Турция много лет назад одной из первых стран признала нашу Независимость. Сегодняшнее событие по праву можно назвать особенным», - добавила У. Муналбаева.

    Директор Национальной библиотеки Турции Айхан Туглу, в свою очередь, поздравил Казахстан с 30-летием Независимости и поблагодарил за столь значимый для турецкого народа подарок.

    «Казахстан – для нас особенная страна. Очень важно получить столь значимый вклад в фонд нашей библиотеки. Ранее мы уже получали ценные книги от посольства Казахстана в Турции. Раздел Казахстана в нашей библиотеке стал еще богаче. В рамках культурной дипломатии в 2022 году мы планируем передать в Казахстан около 250 исторических книг Турции», - отметил он.

    Также в рамках мероприятий посвященных 30-летию Независимости Казахстана в турецкой столице в штаб-квартире международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ был представлен сборник казахской поэзии. Книга под названием «Антология современной казахской поэзии» была издана на турецком языке.

    В своей речи председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу поздравил Казахстан и казахский народ с юбилеем Независимости и сказал, что благодаря новой книге турецкие читатели еще ближе познакомятся с независимым Казахстаном.

    «Новая казахская поэзия – по своей истине, форме, содержанию, словам и эстетике отличается от более ранних произведений. Сегодня, это поэзия Независимого Казахстана. Поэзия новой казахской эпохи!», - добавил Якуп Омероглу.

    В завершении мероприятия артисты из Казахстана вышли на сцену и подарили хорошее настроение турецкой публике.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Культура Турция Тюркский мир 30 лет Независимости Сотрудничество
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