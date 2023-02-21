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    Казахстан передал 5 тысяч тонн мазута Таджикистану в качестве гуманитарной помощи

    21 Февраля 2023, 19:43

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан Нурмахмаду Ахмадзода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол отметил, что в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 млн 805 тысяч тенге (около 1,8 млн долларов США) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.

    «Необходимо подчеркнуть, что гуманитарный груз – это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана. Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте, начиная с 2006 года, превысил 44 млн долларов США», - пояснили в МИД РК.

    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Энергетика Таджикистан
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