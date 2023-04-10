Казахстан озвучил свою позицию в связи со штурмом мечети в Иерусалиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих благословенной мечети Аль-Акса. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл, и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранения статуса-кво. Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в священный месяц Рамазан и еврейского праздника Песах», - сказал Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

По его словам, Казахстан всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме стала центром напряженности. Израильская полиция штурмовала вход в мусульманскую святыню. Из разных районов поступали сообщения о беспорядках, столкновениях с полицией и частных конфликтах между палестинцами и израильтянами, в том числе с применением оружия. Власти Израиля объявили о начале пасхальной блокады палестинских территорий. Армия сообщала о продолжающихся ракетных обстрелах из сектора Газа.