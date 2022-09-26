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    Казахстан озвучил позицию по референдумам в ДНР и ЛНР

    26 Сентября 2022, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал позицию Казахстана в отношении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Наш Президент неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации. В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН в вопросе поддержания мира и соблюдения территориальной целостности государств», - сказал Айбек Смадияров.

    Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, Казахстан вновь подтверждает готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога.

    «При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне», - прокомментировал А. Смадияров.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Россия
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