Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Казахстан ожидает большой поток туристов из Саудовской Аравии

    27 Сентября 2022, 07:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился в Астане с министром хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном аль-Рабиа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Встреча министров состоялась в Национальном музее РК. Делегация из Саудовской Аравии ознакомилась с уникальными экспонатами, также для гостей было представлено тревелвидео.

    Стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Министр Даурен Абаев отметил, что сейчас для граждан Саудовской Аравии действует безвизовый режим сроком на 30 дней. В этом году были проведены два Road show для саудовских туроператоров.

    «Сейчас мы наблюдаем большой интерес со стороны туристов из Саудовской Аравии. Мы готовы совместно разработать проекты по развитию отрасли. К тому же, по сравнению с прошлым годом, поток туристов из Саудовской Аравии увеличился в два раза», – сказал Даурен Абаев.

    «Ожидается большой поток туристов из Саудовской Аравии. Действительно, мы восхищены красотой природы Казахстана. Вчера успели посетить Шымбулак и встретили наших граждан, которые отдыхают здесь. По сути, саудовцы являются одними из самых привлекательных туристов. В Казахстане много исторических мест. Мы намерены приложить все усилия, чтобы создать необходимые условия для развития сферы туризма», – сказал министр хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа.

    В ходе встречи министров также стало известно о том, что Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза (Ithra) Королевства Саудовской Аравии организует в Казахстане выставку, которая с помощью современных технологий расскажет о жизни Пророка Мухаммада.

    Фото: Минкультуры и спорта РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Минкультуры Ближний Восток Саудовская Аравия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка