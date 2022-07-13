Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстан ожидает большой поток студентов из-за рубежа

    13 Июля 2022, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК прогнозируют наплыв студентов в связи с исключением вузов России из Болонского образовательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ожидаем достаточно большой поток и наших граждан Казахстана, которые будут возвращаться для поиска образовательных возможностей, и граждан других государств. В первую это связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса. Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, избрана сопредседателем Болонского процесса (…) Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, и просто начинаем готовиться», - сообщил журналистам глава ведомства Саясат Нурбек.

    Также он прокомментировал признание российских дипломов в Казахстане. По его словам, в рамках Евразийского экономического союза и других двусторонних соглашений между РК и РФ вопросы взаимопризнания дипломов уже давно урегулированы. Поэтому проблем у выпускников, получивших образование в России, в Казахстане не будет.

    Что касается признания российских дипломов за пределами ЕАЭС, то это, как отметил Саясат Нурбек, вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами.

    «Есть огромное количество двусторонних соглашений, дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что стоимость обучения в государственных и национальных вузах в этом году подниматься не будет.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана