Казахстан ожидает большой поток студентов из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК прогнозируют наплыв студентов в связи с исключением вузов России из Болонского образовательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем достаточно большой поток и наших граждан Казахстана, которые будут возвращаться для поиска образовательных возможностей, и граждан других государств. В первую это связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса. Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, избрана сопредседателем Болонского процесса (…) Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, и просто начинаем готовиться», - сообщил журналистам глава ведомства Саясат Нурбек.

Также он прокомментировал признание российских дипломов в Казахстане. По его словам, в рамках Евразийского экономического союза и других двусторонних соглашений между РК и РФ вопросы взаимопризнания дипломов уже давно урегулированы. Поэтому проблем у выпускников, получивших образование в России, в Казахстане не будет.

Что касается признания российских дипломов за пределами ЕАЭС, то это, как отметил Саясат Нурбек, вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами.

«Есть огромное количество двусторонних соглашений, дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения в государственных и национальных вузах в этом году подниматься не будет.