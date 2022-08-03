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    • Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера

    3 Августа 2022 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился мнением касательно имеющихся вариантов газификации северных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По газификации севера и востока вопрос много раз обсуждался. Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, то, соответственно, наиболее оптимальный вариант – это подача газа из России. Это экономически наиболее оптимальный вариант и устойчивый по снабжению самим газом.

    Такие переговоры мы ведем с Газпромом на уровне компании QazaqGaz. Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, на сегодня идет отработка технических условий», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, многие угольные станции будут переведены на газ.

    «По объему: первый этап – порядка 4 млрд куб. м газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте округлим до 10 млрд куб. м, потому что скорее всего придется многие угольные станции, которые там расположены, переводить на газ. По цене мы хотим, чтобы она была приемлемой для наших потребителей. Вы знаете, что наиболее высокие цены у нас на юге и в Нур-Султане. Наверное, примерно на этом уровне, потому что это импортный газ. Это еще предстоит провести переговоры и договориться», - добавил министр.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Минэнерго РК #Газификация
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