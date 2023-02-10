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    Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию

    10 Февраля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В состав гуманитарных грузов вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

    Ранее сообщалось, что Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Поручение Правительству об оказании гумпомощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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