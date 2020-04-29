Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызскую Республику прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана в виде муки (800 тонн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Гуманитарный груз доставлен по железной дороге в 12 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Необходимо отметить, что в целях оказания поддержки своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США. По словам министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбека Чодуева кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Республики Казахстан, и выражает глубокую признательность братскому казахскому народу за поддержку. Гуманитарная помощь размещена на складах Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.
Необходимо отметить, что в целях оказания поддержки своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США.
По словам министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбека Чодуева кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Республики Казахстан, и выражает глубокую признательность братскому казахскому народу за поддержку.
Гуманитарная помощь размещена на складах Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.