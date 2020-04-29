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    Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

    29 Апреля 2020, 20:38

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызскую Республику прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана в виде муки (800 тонн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Гуманитарный груз доставлен по железной дороге в 12 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

    Необходимо отметить, что в целях оказания поддержки своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США.

    По словам министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбека Чодуева кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Республики Казахстан, и выражает глубокую признательность братскому казахскому народу за поддержку.

    Гуманитарная помощь размещена на складах Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия МИД РК Кыргызстан
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