Казахстан отменил требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы с 8 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Это касается как граждан нашей страны, так и иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией принято решение отменить:

Первое: с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцам по предъявлению документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорт/сертификат/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан.

Второе: запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан в 7 регионах республики.

В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

