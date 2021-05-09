Казахстан отмечает День Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот знаменательный день чтят память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Однако уже второй год в нашей стране День Победы отмечается в условиях пандемии коронавируса. Как ранее сообщили в пресс-службе Акорды, в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы решено перенести на следующий год.

Несмотря на запрет массовых мероприятий, по всей стране поздравляют ветеранов, посещая их дома. В честь дня победы в регионах проводятся различные выставки, акции, небольшие культурные мероприятия.

Кроме того, группой казахстанских общественных деятелей и блогеров запущен портал для проведения «Бессмертного полка» в режиме онлайн. Проект получил название «Жаужүрек полк». Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Великой Отечественной Войны.

Стоит отметить, что на Красной площади в Москве сегодня состоится традиционный парад Победы (трансляция по местному времени начнется в 10:00). Визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Парад Победы в этом году не запланирован.

В текущем году единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ в регионах оказана в размере 1 млн тенге.

По предоставленным данным Министерством труда и социальной защиты населения, если в 2020 году в Казахстане проживали 1025 участников и инвалидов ВОВ, то, к сожалению, число ветеранов по состоянию на 1 мая 2021 года в стране сократилось до 665. Также проживают 113 тысяч 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в ВОВ.

Напомним, что в годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. Сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.

Четыре казахстанца стали дважды героями. За годы ВОВ было сформировано более 20 стрелковых дивизий и других соединений. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек.

День Победы в Казахстане является государственным праздником и объявлен выходным днем. В этом году в честь праздника казахстанцы отдыхают четыре дня подряд - с 7 по 10 мая.



