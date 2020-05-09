Казахстан отмечает День Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечают День Победы. В этом году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны в нынешнем году проходит в непростом для всего мира времени – в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Широко и массово отмечать День Победы планировалось в ряде стран СНГ. Однако в странах, в том числе Казахстане, торжественно празднующих 9 мая, в виде военного парада, акции бессмертного полка и праздничного салюта, теперь приходится отмечать его в режиме онлайн.

В частности, переходит на онлайн-режим традиционная акция «Батырларға тағзым». В социальных сетях запущена специальная акция, где можно почтить память героев Великой Отечественной войны.

В столице ежегодная акция «Жаужүрек полк» с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также отмечается в Интернет-пространстве. Участники акции свои материалы должны размещать на своих аккаунтах в социальных сетях с хештегами #Жаужүрекполк, #НурСултан, #Бесмертныйполк2020. Также участникам предлагается размещать материалы в группе «Астана 24/7» в Facebook.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Нур-Султане, Алматы и во всех регионах Казахстана, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 миллион тенге.

В годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.

Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек. Казахстан внес неоценимый вклад в обеспечение Советской Армии всем необходимым для разгрома врага.

День Победы в Казахстане является государственным праздником и объявлен выходным днем.