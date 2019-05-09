-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07:57 292
-
07:20 221
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:39 387
-
вчера 22:27 383
-
вчера 22:25 361
-
вчера 22:07 389
-
-
-
вчера 21:18 337
-
вчера 21:05 584
-
-
вчера 20:36 346
-
вчера 20:19 424
-
вчера 20:11 348
-
вчера 20:00 419
-
вчера 19:44 427
-
вчера 19:29 409
-
-
Казахстан отмечает День Победы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 Мая, Казахстан отмечает День Победы во Второй мировой войне, передает МИА «Казинформ».
Мероприятия в этот день, по традиции, начнутся с возложения цветов к Вечному огню и минуты молчания в память погибших на войне.
В Астане возле парка «Студенческий» будет развернут палаточный городок. Здесь будут установлены армейские палатки с праздничными столами для ветеранов и тружеников тыла. Празднование Дня Победы продолжится концертной программой на сцене «Парус» и народными гуляньями.
Ежегодно «Астана Опера» организовывает концерт в честь Дня Победы. Сегодня в 15:00 состоится концерт «Победы негасимый свет».
Завершит все празднования фейерверк, который пройдет в 23:00 на набережной реки Есиль.
Напомним, в годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.
Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек. Казахстан внес неоценимый вклад в обеспечение Советской Армии всем необходимым для разгрома врага.
День Победы в Казахстане является государственным праздником и объявлен выходным днем.
- Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане
- Бахыт Султанов поздравил ветеранов с Днем Победы
- Караван истории организовали в Караганде
- Костанайский пенсионер установил памятник военной медсестре
- Президент Казахстана поздравил глав государств СНГ с Днем Победы
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана