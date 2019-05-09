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Казахстан отмечает День Победы

9 Мая 2019 07:57 292
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Казахстан отмечает День Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 Мая, Казахстан отмечает День Победы во Второй мировой войне, передает МИА «Казинформ».

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Мероприятия в этот день, по традиции, начнутся с возложения цветов к Вечному огню и минуты молчания в память погибших на войне.

В Астане возле парка «Студенческий» будет развернут палаточный городок. Здесь будут установлены армейские палатки с праздничными столами для ветеранов и тружеников тыла. Празднование Дня Победы продолжится концертной программой на сцене «Парус» и народными гуляньями.

Ежегодно «Астана Опера» организовывает концерт в честь Дня Победы. Сегодня в 15:00 состоится концерт «Победы негасимый свет».

Завершит все празднования фейерверк, который пройдет в 23:00 на набережной реки Есиль.

Напомним, в годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.

Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек. Казахстан внес неоценимый вклад в обеспечение Советской Армии всем необходимым для разгрома врага.

День Победы в Казахстане является государственным праздником и объявлен выходным днем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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