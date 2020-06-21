Казахстан отмечает День медицинского работника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Казахстан отмечает День медицинского работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.

Нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача, медсестры, а также всего медицинского персонала.

Именно медицинские работники помогают выявить по симптомам и в ходе обследования заболевание, определить его характер, выстроить схему и методы лечения, а также провести это лечение. Во времена пандемии коронавируса важность этих навыков и призвания стала особенно актуальной во всем мире.

Профессия медицинского работника – очень ответственный выбор. Потому что в этом случае человек несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей.

«Высокий профессионализм и патриотизм, высокое чувство ответственности и долга наших медиков проявляется именно сейчас, когда в условиях пандемии COVID-19, в инфекционных больницах, провизорных стационарах, на станциях скорой медицинской помощи, в целом, во всех организациях здравоохранения ведется колоссальная работа. Сейчас вы самоотверженно спасаете жизнь каждого пациента.

Мастерство медицинских работников, чуткое и внимательное отношение к пациенту, заложенное в традициях медицины чувствуется, как только человек сталкивается с вашей помощью», - обратился к коллегам накануне профессионального праздника министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Хочу выразить слова огромной благодарности всем медицинским работникам, которые находятся на передовой, работают круглые сутки и в праздничный день будут находиться на своём посту.

Я уверен, что казахстанские врачи достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое для всех нас время», - подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, за последние годы в казахстанской медицине многое кардинально изменилось: развиваются медицинская наука и информационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры.

«Только недавно за максимально короткий срок, всего за 2 недели. мы построили инфекционные госпитали в крупных мегаполисах нашей страны. Существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи. На данный момент на подписи у Главы государства находится Кодекс о здоровье населения, в котором по его поручению прописаны нормы по повышению статуса медицинского работника в обществе, защите прав и интересов. Могу с уверенностью сказать, что это огромный шаг и достижение для всех нас, и в первую очередь во благо охраны здоровья наших граждан. Главная заслуга во всех этих изменениях принадлежит вам, коллеги!», - подчеркнул Елжан Биртанов.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, сейчас для нас самое главное - справиться с пандемией в нашей стране, вместе мы обязательно победим! Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем и семейного благополучия! Берегите себя и будьте всегда здоровы!» - обратился к коллегам министр.