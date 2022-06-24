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    Казахстан открывает национальный павильон на крупнейшей в мире B2B-платформе

    24 Июня 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В церемонии открытия национального павильона Казахстана на платформе Alibaba приняли участие официальные лица и предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр торговли Кайрат Торебаев отметил, что на сегодняшний день электронная коммерция растет динамично. Это мировой тренд, которому Казахстан успешно старается соответствовать. Благодаря сотрудничеству с Alibaba многие казахстанские компании освоили каналы электронной коммерции, как инструмент проактивного продвижения своей продукции на внешние рынки.

    «Открытие странового павильона на площадке Alibaba – подтверждение повышенного спроса иностранных покупателей к продукции из Казахстана, размещенной на платформе».

    Генеральный директор АО QazTrade А. Аскарулы подчеркнул, что инструмент по продвижению отечественных компаний на маркетплейсы показал свою эффективность и востребованность.

    «Те компании, которые получают навыки торговли на электронных площадках, совершают выгодные продажи на них», – сказал он.

    Страновой павильон включает в себя 130 отечественных компаний в статусе золотого поставщика, которые выставляют на продажу более 7500 товаров.

    «Я отвечаю за реализацию проекта Национальный павильон Казахстана. Национальный павильон – это отдельный раздел платформы, в котором демонстрируются отрасли и товары характерные для конкретной страны. Дизайн павильона отражает национальные особенности Казахстана. Мы уверены, что с помощью отдельного павильона на Alibaba павильоны предпринимателей из 200 стран мира смогут узнать о потенциале делового сотрудничества с Казахстаном», - отметила представитель Alibaba Алина.

    По ее словам, отдельные категории платформы уже сейчас являются востребованными.

    Среди стран СНГ и ЕАЭС павильон Казахстана стал вторым после РФ на площадке Alibaba.com.

    В 2021 году между АО «QazTrade», оператором меры по выводу компаний на платформу, и компанией Alibaba подписано рамочное соглашение о сотрудничестве и продвижении казахстанских товаров через площадку на мировые рынки. C 2019 года уже 200 компаний получили господдержку по выводу на платформу Alibaba.com.

    На текущий момент совокупные продажи компаний, выведенных на платформу, составляют $167,7 млн США. Иностранные покупатели из Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии проявили интерес к такой продукции, как пластиковые игрушки, фильтры, электротехника, текстильная продукция, масло, зерновая продукция, мед и замороженное мясо.

    Alibaba - ведущая китайская торговая коммерческая площадка с оборотом в $106 млрд США. Ее основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

    В настоящее время отобрано 46 компаний, которые выведены на Alibaba.com, договоры заключены, регистрации на платформе пройдены, работа в оформлении и наполнении контента проведена.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Экономика Цифровой Казахстан Технологии
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