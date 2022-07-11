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    Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном

    11 Июля 2022, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по по нераспространению COVID-19.

    С 12 июля 2022 года согласно постановлению правительства Республики Казахстан возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

    - через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);

    - через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).

    «При этом, в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны, Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции», - добавила МВК.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Пограничники Россия Узбекистан Коронавирус в РК
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