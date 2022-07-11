Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по по нераспространению COVID-19.

С 12 июля 2022 года согласно постановлению правительства Республики Казахстан возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

- через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);

- через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).

«При этом, в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны, Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции», - добавила МВК.



