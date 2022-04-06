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    09:06, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан остается в «зеленой» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 6 апреля 2022 года, все регионы Казахстана остаются в «зеленой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «зеленой» зоне: г. г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество для mail.ru
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