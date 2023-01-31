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    Казахстан остается в числе лидеров по поставкам нефти и нефтепродуктов в Турцию

    31 Января 2023, 20:42

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий сектор остается в числе лидеров среди экспортеров в Турцию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Главным экспортером нефти и нефтепродуктов в Турцию за ушедший год стала Россия с объемами поставок в 2 млн 516 тысяч тонн. Следом идет Ирак – 500 тысяч 908 тонн. Казахстан с показателем экспорта в 266 тысяч 713 тонн находится в первой тройке.

    Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в страну в ноябре 2022 года в целом сократился до 3 млн 967 тысяч 559 тонн. По сравнению с 2021 годом это меньше на 7,4%.

    Составляющий наибольшую статью в общем объеме импорта Турции закуп сырой нефти снизился до 2 млн 633 тысяч 417 тонн, что составляет 11,6%.

    Закупка дизельного топлива сократилась на 3% (до 919 097 тонн). Оставшуюся часть импорта Турции составляют авиационное и судовое топливо, бензин, мазут и другие продукты переработки нефти.

    Между тем продажи бензина по стране в ноябре прошлого года снизились на 10,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года (до 253 921 тонн), а дизельного топлива - на 9,5% (до 2 млн 46 тысяч 988 тонн).

    В целом общий объем продаж нефтепродуктов снизился на 8% с показателем до 2 млн 449 тысяч 71 тонны.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Внешняя политика Казахстана Экономика Турция Нефть
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