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    Казахстан организует каналы спутниковой связи для Таджикистана

    13 Декабря 2022, 17:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) подписало соглашение с таджикской компанией «ООО «Нет Солюшенс». Стороны договорились об организации каналов спутниковой связи в интересах Республики Таджикистан посредством спутника «KazSat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ скрепили подписью заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и генеральный директор компании «Нет Солюшенс» Бахтовар Абдусатторов.

    В соответствии с договоренностью, АО «РЦКС» готов предоставить в 2023 году транспондерную емкость космического аппарата «KazSat-3», расположенного в орбитальной позиции 58,5 градусов восточной долготы.


    «Спутниковая система связи «Kazsat» способна предоставлять услуги космической связи не только на территории Республики Казахстан, но и на территории сопредельных государств. Сотрудничество в этом плане налажено с Кыргызстаном, Узбекистаном, теперь и с Таджикистаном. РЦКС планирует и в дальнейшем продолжить выход на международный рынок предоставления услуг космической связи странам Центральной Азии», - отметил заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов.

    Как известно, Казахстан обладает национальной спутниковой системой связи и вещания «Kazsat» в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления «Акколь» и «Коктерек».


    Фото: АО «РЦКС»

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Связь, ТВ, IT Таджикистан
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