НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Казахстан организует каналы спутниковой связи для Таджикистана

13 Декабря 2022, 17:45
Казахстан организует каналы спутниковой связи для Таджикистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) подписало соглашение с таджикской компанией «ООО «Нет Солюшенс». Стороны договорились об организации каналов спутниковой связи в интересах Республики Таджикистан посредством спутника «KazSat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ скрепили подписью заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и генеральный директор компании «Нет Солюшенс» Бахтовар Абдусатторов.

В соответствии с договоренностью, АО «РЦКС» готов предоставить в 2023 году транспондерную емкость космического аппарата «KazSat-3», расположенного в орбитальной позиции 58,5 градусов восточной долготы.

«Спутниковая система связи «Kazsat» способна предоставлять услуги космической связи не только на территории Республики Казахстан, но и на территории сопредельных государств. Сотрудничество в этом плане налажено с Кыргызстаном, Узбекистаном, теперь и с Таджикистаном. РЦКС планирует и в дальнейшем продолжить выход на международный рынок предоставления услуг космической связи странам Центральной Азии», - отметил заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов.

Как известно, Казахстан обладает национальной спутниковой системой связи и вещания «Kazsat» в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления «Акколь» и «Коктерек».


Фото: АО «РЦКС»

Теги:
Новости по теме
Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
Среди лучших специалистов страны - инженер космической связи Казахстана
Читайте также
Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
Высокоскоростным интернетом обеспечено около 40% населенных пунктов Жамбылской области
NASA успешно провела испытание капсулы «Орион»
Метеорные потоки смогут наблюдать в декабре жители СКО
Среди лучших специалистов страны - инженер космической связи Казахстана
Байконур досрочно завершил пусковой год
Спускаемая капсула «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая
Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» вернется на Землю 4 декабря
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
4 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская

Лента новостей