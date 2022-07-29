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    • Казахстан опустился в рейтинге коэффициентов УЕФА

    29 Июля 2022 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан расположился на 31-й строчке в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам вторых квалификационных раундов еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

    В матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА команды из Казахстана добыли 3 победы и 5 раз проиграли своим соперникам.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Англия – 88.855 (2.285)

    2. Испания – 78.712 (2.285)

    3. Германия – 67.856 (2.500)

    4. Италия – 61.854 (2.285)

    5. Франция – 49.914 (1.333)

    6. Нидерланды – 47.600 (1.200)

    7. Португалия – 45.299 (1.583)

    8. Шотландия – 33.700 (0.800)

    9. Австрия – 30.200 (1.100)

    10. Бельгия – 29.100 (1.100)

    ...

    28. Польша – 15.125 (2.125)

    29. Азербайджан – 13.875 (1.250)

    30. Словения – 12.375 (2.000)

    31. Казахстан – 12.375 (0.875)

    32. Молдова – 10.500 (2.000)

    33. Беларусь – 9.750 (0.500)

    В скобках указан рейтинг текущего сезона.


    Фото: ФК «Кайрат»
    #Спорт #Футбол
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