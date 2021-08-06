Казахстан опустился на 79-е место медального зачета Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские спортсмены не смогли завоевать медалей на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У Казахстана в копилке по-прежнему семь бронзовых медалей — их обладателями стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. В медальном зачете Казахстан опустился на 79-е место.

Лидирует по-прежнему Китай (36-26-17), на втором месте — США (31-36-31), на третьем — команда Японии (24-11-16). Лучшая из стран постсоветского пространства — Россия — она на пятом месте (17-23-22). Ниже расположились Грузия — 25-е (2-5-1), Узбекистан — 35-е (2-0-2), Украина — 40-е (1-3-10), Беларусь — 43-е (1-2-2), Эстония и Латвия — 57-е (1-0-1), Армения — 67-е (0-2-2), Кыргызстан — 68-е (0-2-1), Азербайджан — 69-е (0-1-3), Литва и Туркменистан — 75-е (0-1-0).

ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 6 августа:

1. Китай — 36-26-17

2. США — 31-36-31

3. Япония — 24-11-16

4. Великобритания — 18-20-20

5. Россия — 17-23-22

6. Австралия — 17-6-21

7. Италия — 10-10-18

8. Германия — 9-11-16

9. Нидерланды — 9-10-12

10. Франция — 7-11-9

79. Казахстан — 0-0-7.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа.