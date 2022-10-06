Казахстан определил для себя новый курс антимонопольной политики - АЗРК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе VIII Евразийского антимонопольного форума председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров озвучил новые меры антимонопольного регулирования и конкурентной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан определил для себя новый курс антимонопольной политики, позволяющей на практике расширить конкуренцию. Мы определили три направления: новые механизмы приватизации, равный доступ к мерам господдержки, а также развитие конкуренции», - сказал Марат Омаров, выступая с приветственным словом на Форуме.

Глава антимонопольного ведомства отметил, что в ближайшее время будет пересмотрен механизм приватизации, а именно будут установлены базовые показатели отбора объектов, подлежащих приватизации. Предусматривается новый подход – приватизация «по заявке», она дает предпринимателю право на выбор объекта приватизации, то есть объект подлежит продаже при наличии частной инициативы.

Что касается увеличения охвата мерами господдержки предпринимателей, то АЗРК придерживается принципа «равный доступ к мерам господдержки». Для этого будут проанализированы конечные бенефициары получателей мер господдержки. Кроме того, госзакупки и закупки квазисектора будут рассматриваться как дополнительный инструмент поддержки бизнеса с акцентом на поддержку МСБ.

В рамках направления по развитию конкуренции Агентство совместно с Правительством, отраслевыми регуляторами разработает дорожные карты развития конкуренции.

«Здесь предстоит определить основные механизмы совместного воздействия на конкурентную среду, индикаторы. Что касается индикаторов – в странах ОЭСР нормативные барьеры, создаваемые регуляцией, измеряются показателями PMR (Product Market Regulation). Мы планируем их включение в систему оценки эффективности деятельности Агентства», - заявил Марат Омаров.

Глава АЗРК также подчеркнул, что перед Агентством стоят новые задачи, обозначенные Главой государства. В частности, речь идет о поэтапном отказе от ценового регулирования. Для этого Агентство планирует повышать эффективность рынков, создать благоприятные институциональные и организационные условия для свободной конкуренции, а также сместить акценты с государственного регулирования цен на рыночное ценообразование.

«Мы предлагаем поэтапное дерегулирование цен на лекарства. Сейчас рынок жестко зарегулирован, цены устанавливаются на полный перечень зарегистрированных лекарств. На первом этапе планируется дерегулировать 220 торговых наименования препаратов, в том числе безрецептурных лекарств», - отметил спикер.

Марат Омаров сообщил, что антимонопольный орган будет оцифровывать свою деятельность. Совместно с Бюро национальной статистики АСПИР будет создана цифровая аналитическая карта состояния конкуренции. Это позволит в режиме реального времени отслеживать потенциальные риски и своевременно принимать превентивные меры.

Кроме того, Агентство ведет работу по оптимизации бизнес-процессов при оказании госуслуг. На законодательном уровне будут внесены изменения, позволяющие получателям услуг представлять меньшее количество документов.