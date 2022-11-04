Казахстан опережает по скорости мобильного интернета Россию и все страны ЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сентябре текущего года, по данным Speedtest Global Index, медианная скорость мобильного интернета в Казахстане достигла 22,6 Мб/с — на 14,5% выше по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в соседней России показатель составил 21,4 Мб/с. Среди стран Центральной Азии следом за Казахстаном идет Кыргызстан (19,6 Мб/с), далее — Узбекистан (15,8 Мб/с), затем, с большим отрывом - Таджикистан (7,9 Мб/с). Данные по Туркменистану в сентябре не представлены, последние сведения были зафиксированы лишь в мае текущего года: 5 Мб/с.

Медианная скорость мобильного интернета в мире в сентябре 2022 года составила 33,2 Мб/с, лидерами стали Норвегия, ОАЭ и Катар. Напомним, Speedtest Global Index перешел со среднего значения скорости загрузки широкополосного интернета, которое использовал ранее, на медианное как более показательное для большинства.

В 2021 году доля пользователей интернета, с учетом мобильного соединения, в возрасте от 6 до 74 лет составила в РК сразу 92,9% — на 4,7 п. п. больше по сравнению с 2020-м.

Кроме того, значительно сократился разрыв в разрезе местности. Так, в сельской местности Казахстана показатель увеличился с 85,5% в 2020 году до 90,7% в 2021-м, а в городской — с 90,1% до 94,4%, что сократило разрыв с 4,6 п. п. до 3,7 п. п. между городом и селом. Для страны с такой огромной и столь неравномерно заселенной территорией это отличные показатели.

Значительную роль в цифровизации села в РК сыграл проект «250+», предусматривающий охват услугами широкополосного доступа всех населенных пунктов с населением более 250 человек. Более того, операторы сотовой связи РК развернули и модернизировали сеть базовых станций не только в рамках проекта «250+», но и сверх своих обязательств.

На дне открытых дверей Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК рассказали о том, что, по актуализированным данным операторов связи, в Казахстане широкополосным доступом обеспечены около 5 тыс. из 6,4 тыс. населенных пунктов. Улучшение качества мобильного интернета предусмотрено в 768 селах, уже проведены работы в 645 селах, до конца 2022 года планируется улучшение качества еще в 123 сельских населенных пунктах.

С ростом скорости мобильного интернета в РК растет и потребление трафика, которое уже значительно выше по сравнению с такими странами, как Турция, Сингапур, Италия, Бельгия и т. д. Подобные показатели обусловлены, в числе прочего, значительными капитальными инвестициями в сферу телекома. Так, за январь–июль текущего года показатель составил 62,6 млрд тг, за весь 2021 год — 128,6 млрд тг. Львиная доля инвестиций в секторе обеспечена собственными средствами операторов связи.



