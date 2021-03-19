Казахстан опередил Россию и Турцию в рейтинге устойчивого туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял 62-е место в рейтинге устойчивого туризма и опередил Россию и Турцию, которые разместились на 65-м и 66-м местах, соответственно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Компания Euromonitor International составила рейтинг стран с устойчивым туризмом. Всего в списке 99 стран. Первые позиции заняли Швеция, Финляндия и Австрия. Завершают список Маврикий (97-е место), Индия (98-е место) и Пакистан (99-е место).

Из стран СНГ лидером оказалась Беларусь - 26-я строчка. Далее идут Украина и Грузия - на 30-м и 41-м местах, соответственно. Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения и Молдова в список не попали.

Список основывался на таких принципах, как экологичность, осознанность и ответственность. «Идеологи тренда» объясняют, что устойчивый туризм учитывает развитие собственно туризма и условий для сохранения природных ресурсов, социальных и культурных ценностей общества. Его целью является достижение более высокого уровня жизни населения путем экономического роста и сохранения экологических благ для будущих поколений.

«Во всем мире наблюдается явное изменение мышления и сопротивление старой модели путешествий и туризма, ориентированной только на объемы продаж. Вместо этого заинтересованные стороны объединяются и стремятся «стать лучше» за счет создания устойчивого туризма», - заявляет Кэролайн Бремнер, глава отдела путешествий в Euromonitor International.

Euromonitor International изучает глобальные рынки и проводит стратегические исследования индустрий, компаний, экономик и потребителей во всем мире. Эти исследования являются важным источником информации для международных компаний, а также для малых и средних предприятий.