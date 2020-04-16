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    Казахстан оказывает гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану

    16 Апреля 2020, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стремясь оказать экономическую поддержку своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана К. Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Решение было принято в связи с официальными обращениями кыргызской и таджикской сторон в целях бесперебойного обеспечения продовольствием населения.

    В ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана К.Токаевым Президент Таджикистан Э. Рахмон поблагодарил за поддержку таджикского народа в непростое для всех время и за предоставление гуманитарной помощи. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на Родину и в транзите грузов через территорию Казахстана.

    Также в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Казахстана М. Тлеуберди и Кыргызстана Ч. Айдарбекова кыргызская сторона выразила искреннюю благодарность Казахстану за решение предоставить гуманитарную помощь.

    В ближайшее время указанные грузы поступят по месту назначения в Кыргызстане и Таджикистане.

    Казахстан, как ответственный член международного сообщества, в условиях глобальной коронавирусной пандемии не остается в стороне и продолжает необходимую гуманитарную помощь странам-партнерам. Так, еще в феврале т.г. Казахстан одним из первых оказал партнерскую поддержку Китаю в разгар эпидемии CОVID-19 в виде нескольких поставок медицинских защитных средств.

    В целом оказание гуманитарной помощи является одним из важных направлений внешней политики Казахстана. За прошедшие годы Казахстан направлял разнообразную помощь в Антигуа и Барбуда, Афганистан, Бангладеш, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Мьянму, Пакистан, Сербию, Сирию, Турцию, Японию и т.д.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Президент Казахстана Таджикистан Кыргызстан
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