Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представил законопроект заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. По его информации, соглашение подписано 7 декабря 2021 года в реализацию поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

«Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики», - сказал Султан Камалетдинов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам спикера, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

С. Камалетдинов проинформировал, что оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана.

«Имущество, которое мы передаем, не влияет на нашу оборонную способность. Это излишествующее и не использующее имущество», - уточнил замминистра обороны РК.

Документ одобрен депутатами Мажилиса.