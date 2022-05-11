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    Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану

    11 Мая 2022, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представил законопроект заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. По его информации, соглашение подписано 7 декабря 2021 года в реализацию поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

    «Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики», - сказал Султан Камалетдинов на пленарном заседании Мажилиса.

    По словам спикера, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

    С. Камалетдинов проинформировал, что оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана.

    «Имущество, которое мы передаем, не влияет на нашу оборонную способность. Это излишествующее и не использующее имущество», - уточнил замминистра обороны РК.

    Документ одобрен депутатами Мажилиса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Армия Кыргызстан Минобороны РК
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