Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, целью Соглашения является оказание Правительством Республики Казахстан безвозмездной военно-технической помощи Правительству Кыргызской Республики в виде разовой передачи военного имущества: патронов, боеприпасов и специального оборудования.

В соответствии с условиями Соглашения Правительство Республики Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом с территории нашей страны до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики.

В свою очередь кыргызская Сторона берет на себя обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

Как отмечено в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, ожидаемым результатом ратификации Соглашения станет укрепление безопасности в Центральноазиатском регионе, а также усиление существующих дружеских взаимоотношений и сотрудничества в военной области двух стран.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.