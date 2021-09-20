Казахстан одержал третью победу на чемпионате Азии по гандболу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании продолжается женский чемпионат Азии по гандболу. Казахстан на турнире сыграл уже три матча. Каждый из них завершился победой. В третьей игре группового раунда наши спортсменки встретились с Узбекистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Противостояние завершилось со счетом 31:28. Успех позволил команде Казахстана закрепиться на второй строчке в группе А, уступая по дополнительным показателям кореянкам.

При этом и наша сборная, и Южная Корея пока не потерпели ни одного поражения, имея в активе по шесть очков.

В следующем матче лидеры группы проведут очное противостояние.