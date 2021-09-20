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    Казахстан одержал третью победу на чемпионате Азии по гандболу

    20 Сентября 2021, 14:11

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании продолжается женский чемпионат Азии по гандболу. Казахстан на турнире сыграл уже три матча. Каждый из них завершился победой. В третьей игре группового раунда наши спортсменки встретились с Узбекистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Противостояние завершилось со счетом 31:28. Успех позволил команде Казахстана закрепиться на второй строчке в группе А, уступая по дополнительным показателям кореянкам.

    При этом и наша сборная, и Южная Корея пока не потерпели ни одного поражения, имея в активе по шесть очков.

    В следующем матче лидеры группы проведут очное противостояние.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Иордания
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