Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан одержал первые победы на лицензионном турнире по пляжному волейболу

    17 Декабря 2019, 01:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Вишакхапатнам (Индия) с 16 по 18 декабря проходит 1 этап континентального Кубка Азии по пляжному волейболу, являющийся стартовым раундом квалификационного отбора на Олимпийские игры Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В этом раунде принимают участие команды Центральной Азиатской зоны. У мужчин участвуют 4 команды: Казахстан, Иран, Индия и Шри-Ланка. У женщин: Казахстан, Индия и Шри-Ланка.

    Только 2 команды продолжают борьбу за путёвку на ОИ-2020. Победитель этого турнира попадает сразу в финальную часть континентального Кубка, где соберутся 8 сильнейших команд Азии, чтобы разыграть единственную путёвку на ОИ-2020. Серебряный призёр этого турнира попадает в полуфинал, где сыграют также 8 команд, и победитель полуфинала попадёт в финальную 8 сильнейших.

    Игры проходят по олимпийской системе: до одного поражения. По 2 команды от каждой страны играют между собой. Нужно раздобыть 2 победы. Если 1:1 по результатам 2-х игр, то играется «золотой матч».

    Сборная Казахстана представлена игроками ВК «Буревестник-Алматы»: Казахстан-1 (Богату Сергей и Яковлев Дмитрий), Казахстан-2 (Дьяченко Александр и Сидоренко Алексей). У мужчин в 1-ый игровой день команды Ирана одержали 2 подряд победы над командами из Шри-Ланки. Сборная команда Казахстана в упорной борьбе вырвала победу у хозяев корта сборной Индии 2:0.

    Казахстан-1 - Индия-1 (2:0; 21:18, 21:19).

    Казахстан-2 - Индия-2 (2:0; 24:22, 21:17).

    В финале турнира сборная Казахстана сыграет против чемпионов Азии 2018 года сборной Ирана. А бронзовую медаль разыграют между собой сборные Индии и Шри-Ланки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Индия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге