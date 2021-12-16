Казахстан одержал крупную победу на молодежном чемпионате мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) сыграла свой третий матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьей игре в группе А Казахстан победил Данию со счетом 4:1. На 32-й минуте Константин Морожников вывел сборную Казахстана вперед, на 34-й он же оформил дубль, однако сразу же датчане смогли отыграть одну шайбу — отличился Лукас Банг. Впрочем, вскоре казахстанцы снова вернули себе преимущество в две шайбы: на 46-й минуте результативным броском отметился Руслан Оспанов, а итог на 60-й подвел Николай Шульга.

Таким образом, казахстанская «молодежка» выиграла второй матч на турнире: до этого она победила сборную Венгрии (3:1), после чего крупно уступила Норвегии (2:5). 16 декабря Казахстан сыграет с Беларусью, 18 декабря — с Латвией. Напомним, что по регламенту турнира в элитный дивизион попадет только победитель группы.





Фото: пресс-службы КФХ



