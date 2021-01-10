Казахстан очень хорошо подготовлен к выборам в условиях пандемии – международный наблюдатель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член правящей Консервативной партии, международный наблюдатель из Норвегии Мортен Мидтског высоко оценил организацию выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня было интересно наблюдать за выборами в Казахстане. В принципе, все очень похоже. Казахстан очень хорошо подготовлен, и особой разницы в выборном процессе между Норвегией и Казахстаном нет», — отметил международный наблюдатель.

Между тем Мортен Мидтског обратил внимание на соблюдение санитарных норм на избирательных участках Казахстана.

«Я думаю, что Казахстан очень хорошо подготовлен к выборам в условиях пандемии, иногда даже лучше, чем у меня на родине. Все проводится на высоком уровне, все санитарные меры сохранены очень хорошо. У вас большое внимание уделено соблюдению социальной дистанции, установлены санитайзеры, у всех избирателей имеются маски. Это все правильно. Я считаю, это все сделано для удобства избирателей. Созданы все условия для того, чтобы они пришли и проголосовали», — сказал он.

Мортен Мидтског с утра посетил пять избирательных участков в Алматы.

«Все места использовали один и тот же стандарт. Все оборудование присутствовало на месте. Я очень доволен тем, что я видел», — резюмировал наблюдатель.