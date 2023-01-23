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    Казахстан обыграл Японию в матче за «бронзу» хоккейного турнира Универсиады-2023

    23 Января 2023, 00:27

    ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан одержал крупную победу — 8:1. Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Максим Мухаметов (7-я, 25-я и 48-я минуты), Саян Данияр (23-я), Алихан Омирбеков (26-я), Батырлан Муратов (39-я), Али Касенов (43-я) и Данил Бутенко (50-я); у японцев отличился Юто Гондаира (40-я).

    Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли «бронзу» — это десятая медаль Казахстана на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид. Теперь у Казахстана три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Напомним, на этой Универсиаде студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Япония Универсиада Хоккей
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