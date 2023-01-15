Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В первом матче в рамках любительского турнира Kazan Hockey Open команда Казахстана обыграла соперников из Кыргызстана со счетом 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.
Дублем отметился Талгат Жайлауов, он же был признан лучшим игроком матча в составе казахстанского коллектива. Еще по разу отличились Вадим Рифель, Жан Сембигазыев, Александр Вологодский, Евгений Фадеев и Максим Худяков. В воротах играл Виталий Колесник.
Следующим соперником казахстанцев станет команда Татарстана. Встреча состоится 15 января, начало в 18:00 по времени Астаны.
Кыргызстан — Казахстан 5:7 (2:1, 2:3, 1:3)
Шайбы:
1:0 — 00:48 Чувалов. В равенстве.
1:1 — 14:28 Жайлауов (Ивашин). В равенстве.
2:1 — 19:40 Терентьев (Егоров, Чувалов). В большинстве.
2:2 — 20:35 Жайлауов (Ивашин). В равенстве.
3:2 — 21:52 Исманов. В равенстве.
4:2 — 26:29 Носов (Чувалов). В равенстве.
4:3 — 30:27 Рифель. В равенстве.
4:4 — 32:28 Сембигазыев. В равенстве.
4:5 — 42:21 Вологодский. В равенстве.
4:6 — 47:26 Фадеев (Жайлауов, Рифель). В большинстве.
5:6 — 55:56 Чувалов (Титов, Терентьев). В большинстве.
5:7 — 59:59 Худяков (Огородников). В равенстве, в пустые ворота.
Вратари: Орленко — Колесник.
Фото: Sports.kz