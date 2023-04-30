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    Казахстан обыграл Францию в юношеском чемпионате мира по хоккею и вышел в топ-дивизион

    30 Апреля 2023, 06:00

    Юниорская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) спустя 21 год выходит в элитный дивизион чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sportilinet.

    В заключительном матче первого дивизиона команда Сергея Старыгина разгромила хозяев - Францию - со счетом 6:1. До этого были победы над Украиной (5:0), Японией (5:0) и Венгрией (3:0), а также поражение от Дании (3:8).

    Французы косвенно помогли нам, отобрав очки у Дании (2:3 ОТ). Еще Дания на самом старте неожиданно сгорела Японии (3:5). В итоге Казахстан занял первое место в группе - 12 очков, у Дании - 11 баллов.

    Первый и последний раз сборная Казахстана играла в элите в 2003 году. Интересно, что Старыгин в 2018 году вернул молодежную сборную Казахстана в элиту спустя 11 лет

    Состав сборной:

    Вратари: Владимир Истомин, Владимир Никитин (оба - «Барыс», Астана), Руслан Какенов («Ястребы», Уральск)

    Защитники: Роман Большедворский, Аслан Жусупбеков, Глеб Решетько, Даниал Шакшакбаев (все - «Барыс»), Александр Ким («Эссят», Финляндия), Бейбарыс Оразов, («Астана»), Рахат Оспанов (Хоккейная академия Онтарио, Канада)

    Нападающие: Арыстан Амырканов, Артур Гросс, Кирилл Канкин, Владимир Корчагин, Егор Левковец, Денис Леута, Кирилл Ляпунов, Александр Мигунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Никита Ситников (все - «Барыс», Астана), Адиль Бейсембаев («Астана»), Давлат Нуркенов («Эссят», Финляндия)

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Спорт Хоккей
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