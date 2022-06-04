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    Казахстан обыграл Азербайджан в матче Лиги наций в Нур-Султане

    4 Июня 2022, 00:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана третьего июня одержала победу над Азербайджаном в первом матче Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские футболисты одержали сухую победу со счетом 2:0 благодаря дублю Абата Аймбетова в домашнем матче в Нур-Султане.

    После матча на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане казахстанские игроки прошли «круг почета» и поблагодарили болельщиков пришедших на стадион. Эмоциональное видео опубликовала пресс-служба Казахстанской федерации футбола на своей странице в Instagram.

    Благодаря этой победе казахстанцы набрали три очка и вышли на первое место в группе 3 Лиги С, где также выступают сборные Беларуси и Словакии, которые сыграют в очном матче в ночь с третьего на четвертое июня.

    Шестого июня сборная Казахстана сыграет со Словакией в Трнаве, 10-го июня с Беларусью на выезде и 13-го июня со Словакией на своем поле.

    Ранее сообщалось, что Казахстан сыграет со сборной Азербайджана в матче Лиги наций 3 июня. А болельщиков после матча развезут дополнительные автобусы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Азербайджан Футбол
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