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    Казахстан обсуждает сотрудничество с крупными международными брендами

    13 Апреля 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами сотрудничества с крупными международными брендами поделился Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день около 300 международных компаний заявили, что покинут российский рынок во всех отраслях экономики или ограничат свои инвестиции, поставки товаров или другую деятельность. При этом широкий спектр товаров поставляется в Казахстан через дистрибьюторов иностранных компаний, расположенных в России. Казахстан может быть интересен иностранным компаниям по многим важным моментам ведения бизнеса (стабильная банковская система, меры государственной поддержки бизнеса и инвесторов, благоприятное налогообложение и др.)», - написал А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    В этой связи, по его словам, Правительство начало работу по взаимодействию с офисами этих компаний для понимания стратегии их работы в регионе Центральной Азии и СНГ.

    «Для перехода крупных международных компаний необходимо детально проработать все организационные и законодательные вопросы. Работа в этом направлении будет продолжена», - пообещал глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Сотрудничество Международная деятельность РК
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