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    Казахстан обошел Норвегию и США в медальном зачете Универсиады-2023

    15 Января 2023, 03:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенческая сборная Казахстана ворвалась в медальный зачет Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан завоевал первую медаль на турнире: «золото» стране принес биатлонист Вадим Куралес, победивший в индивидуальной гонке. Теперь Казахстан с одной золотой медалью занимает шестое место в медальном зачете, опережая команды Норвегии и США. Актуальный медальный зачет Универсиады-2023 представлен ниже.

    1. Япония — 3-1-1 (5);

    2. Франция — 1-1-2 (4);

    3. Чехия — 1-1-0 (2);

    4. Германия — 1-0-1 (2);

    4. Швейцария — 1-0-1 (2);

    6. Казахстан — 1-0-0 (1);

    7. Норвегия — 0-2-1 (3);

    8. США — 0-2-0 (2);

    9. Италия — 0-1-0 (1);

    10. Финляндия — 0-0-1 (1);

    10. Испания — 0-0-1 (1).
    Спорт США Молодежь
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