Казахстан обошел Норвегию и США в медальном зачете Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенческая сборная Казахстана ворвалась в медальный зачет Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан завоевал первую медаль на турнире: «золото» стране принес биатлонист Вадим Куралес, победивший в индивидуальной гонке. Теперь Казахстан с одной золотой медалью занимает шестое место в медальном зачете, опережая команды Норвегии и США. Актуальный медальный зачет Универсиады-2023 представлен ниже.

1. Япония — 3-1-1 (5);

2. Франция — 1-1-2 (4);

3. Чехия — 1-1-0 (2);

4. Германия — 1-0-1 (2);

4. Швейцария — 1-0-1 (2);

6. Казахстан — 1-0-0 (1);

7. Норвегия — 0-2-1 (3);

8. США — 0-2-0 (2);

9. Италия — 0-1-0 (1);

10. Финляндия — 0-0-1 (1);

10. Испания — 0-0-1 (1).



