Казахстан обладает достаточными ресурсами для достижения целей Послания

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев всегда отличался амбициозными целями, и его последнее Послание народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» не является исключением. Его ключевая и долгосрочная задача - улучшение благосостояния населения и вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира, считает главный редактор информационного агентства «Интерфакс-Азербайджан» Анар Азизов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собеседник все инициативы в Послании разделил на 3 группы - диверсификация экономики, улучшение благосостояния граждан Казахстана, модернизация госаппарата. Первая включает проведение комплекса мер по развития частного сектора, который должен стать локомотивом реализации указанных идей.

Кризис на энергетических рынках 2014-2015 годов показал, что постоянно необходимы действенные шаги для обеспечения устойчивого развития экономики, поэтому в Послании Н. Назарбаева нет упоминаний о нефтегазовом секторе, задачи которого на ближайшие 7-10 лет не изменятся. Другое дело - развитие ненефтяного сектора, который может обеспечить ту сбалансированность в экономике, к которой стремится Казахстан. Общий вес финансовых инициатив, предложенных Н.Назарбаевым, - свыше 1,5 трлн тенге, они призваны дать дополнительный импульс развитию частного сектора.

«Реализация второй группы задач (улучшение благосостояния граждан Казахстана) напрямую зависит от того, насколько эффективно удастся выполнить задачи, относящиеся к экономическому блоку. Конечно, определенную часть расходов, связанных с существенным повышением минимального размера оплаты труда, улучшением инфраструктуры образования и здравоохранения, государство, как и прежде, сохранит за собой», - считает А.Азизов.

«Однако современные тенденции таковы, что уровень жизни должен улучшаться за счет развития частного сектора. Поэтому и поставлены задачи за 3 года создать не менее 22 тыс новых рабочих мест, повысить эффективность сектора ЖКХ, сократить уровень «теневой экономики» как минимум на 40%. Эти меры должны содействовать росту денежных доходов населения страны, а также увеличить поступления в госбюджет. В дальнейшем эти средства можно реинвестировать на улучшение инфраструктуры и, таким образом, добиться мультипликативного эффекта», - отметил он.

«В изложенных Президентом Н.Назарбаевым задачах особняком стоит реформа госаппарата. Именно госаппарат является проводником задач, определенных казахстанским лидером, и именно от его гибкости зависит эффективность выполнения поставленных целей. Рост доходов государства зачастую сопровождался расширением госаппарата, а это приводило к росту бюрократии и к недовольству населения. Н.Назарбаев имеет огромный опыт руководства страной и прекрасно знает, что госаппарат это и есть проводник его идей, и, соответственно, чем эффективнее работает механизм госаппарата, тем выше уровень удовлетворенности населения политикой Президента», - говорит собеседник.

Резюмируя, А.Азизов отметил, что нынешний век развития технологий требует от госаппарата, прежде всего, технической модернизации и более качественного применения современных технологий. Контакты между представителями госаппарата и населением должны быть сведены к минимуму, общение должно носить больше виртуальный характер. Поэтому поставлены задачи в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% госуслуг перевести в электронный формат, модернизировать судебную систему, с которой чаще всего сталкиваются граждане и предприниматели.

«То же самое касается реформирования системы МВД. Казахстан сегодня лидер в регионе Центральной Азии по многим ключевым экономическим показателям. Не стоит забывать, что Казахстан - это богатая страна, которая обладает достаточными финансовыми и людскими ресурсами для достижения этих задач», - сказал А.Азизов.