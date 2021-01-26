Казахстан обеспечивает себя мукой, молоком и рисом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан обеспечивает себя мукой, молоком и рисом. Наличие прочих продуктов питания в той или иной мере зависит от импортёров. Хуже всего обстоит ситуация с сахаром, причём тренд в этой сфере — негативный. Сильно зависимы от импорта также сегменты сыров и рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мониторинговое агентство Energyprom.kz.

За 2020 год в стране произвели продуктов питания на 1,9 трлн тенге — на 18,4% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Реальный рост составил 4%.

Больше всего продуктов питания произвели в Алматинской и Костанайской областях, а также в Алматы. По отраслям производства наибольшая сумма приходится на выпуск мукомольно-крупяного сегмента (375 млрд тенге), молочных продуктов (359,3 млрд тенге) и сферу переработки и консервирования мяса и мясной продукции (312,5 млрд тенге).

В натуральном выражении среди основных продуктов питания значительно выросло производство свежей, охлаждённой или мороженой рыбы — сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее, до 61 тыс. тонн. Увеличилось и производство риса (на 38,3%, до 199,4 тыс. тонн), сливочного масла и спредов (на 30,1%, до 24,6 тыс. тонн).

Упало производство сахара (сразу на 30,7%, до 175,2 тыс. тонн) и нерафинированного подсолнечного масла (впрочем, всего на 1,1%, до 188,1 тыс. тонн).

По итогам 11 месяцев отечественные компании практически полностью обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на такие основные продовольственные товары, как мука (на 99,6%), мясо (96,3%), обработанное молоко и сливки (на 95,5%), рис (на 95,4%).

Более половины спроса казахстанский пищепром обеспечил по таким продуктам, как сливочное масло (на 77,5%) и подсолнечное масло (на 75,5%), а также рыба и морепродукты (на 66,8%), колбаса и прочие подобные мясные изделия (на 61%), мясо птицы (на 57,6%), сыр и творог (на 50,3%).

Проблемы с самообеспечением заметны в сфере сахара — здесь местной продукции на рынке всего 21,4%, против 44,6% годом ранее.

В декабре прошлого года продукты питания стоили на 11,4% больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Значительно подорожали в годовой динамике подсолнечное масло (на 33,7%), сахар (на 32,8%), мука (на 16,3%), сливочное масло (на 13,6%), свежая или охлаждённая рыба (на 11,5%), сыр (на 11,4%). Незначительно подешевел рис — на 1,7% за год.