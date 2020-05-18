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    Казахстан обеспечит транзит для граждан Кыргызстана из России

    18 Мая 2020, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан обеспечит транзит для граждан Кыргызстана из России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «17 мая т.г. Посольством Кыргызской Республики в адрес Министерства иностранных дел Республики Казахстан была направлена нота по обеспечению транзитного коридора по территории Республики Казахстан для вывоза граждан Кыргызской Республики из Российской Федерации. В соответствии с данным обращением 18 мая т.г. на заседании Межведомственной комиссии по вопросам недопущения распространения коронавируса при Правительстве РК было принято положительное решение о предоставлении бесконтактного транзитного коридора с условием обеспечения пассажирского транспорта по территории Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, находящихся в Оренбургской области Российской Федерации. На данный момент кыргызской стороной прорабатываются вопросы обеспечения транспорта. Министерством иностранных дел будет оказана всесторонняя поддержка кыргызской стороне», - сообщили в МИД РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Кыргызстан
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